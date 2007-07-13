Янукович виправився (фото)

Другу книгу Віктора Януковича "...І рік при владі" терміново перевидали.

Як повідомляв УНІАН, сигнальні екземпляри книги, які були видані спеціально до дня народження прем`єра, були надруковані з помилкою. На обкладинці біля фотографії Януковича Державний прапор України був намальований догори ногами– зверху жовта смуга, внизу – синя.

"З ілюстрацією книги просто сталася помилка, ми негайно її усунули", - цитує газета "Сегодня" прес-службу Партії регіонів. Презентувати книгу будуть 4 серпня - саме цього дня минулого року Янукович вдруге став прем`єром, і цього дня відбудеться з`їзд Партії регіонів. Тираж видання - 5 тис. екземплярів.