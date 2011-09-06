Президент погрожує кадровими змінами в уряді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ.

Він вимагає від урядовців ефективної реалізації реформ і наголошує, що виконавці, які не можуть чи не хочуть плідно працювати, мають звільнити свої посади.

«Коли журналісти задають питання, чи будуть кадрові зміни в уряді, я хочу сказати: вони обов’язково будуть там, де міністр не виконуватиме свої зобов’язання. І висновки ми зробимо найближчим часом», - заявив Президент.

«Успіх, як і провал, кожної реформи, матиме власне ім’я та прізвище», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що мірилом реформ є оцінка громадян та бізнесу, а не кількість прийнятих законів, постанов та проведених нарад. Сьогодні ж, констатував Президент, чиновники не змінили свого ставлення до цієї роботи. «Тяганина, формалізм і байдужість надалі залишаються найбільш характерними рисами всього бюрократичного апарату», - сказав він.

Глава держави окремо наголосив на важливості скоординованої роботи у процесі впровадження реформ різних відомств. «Співпраця різних відомств між собою обов’язкова. І наші віце-прем’єри, які є водночас і міністрами, мають певні повноваження і зобов’язані координувати цю роботу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Коли відсутній результат – висновок один: відповідальний посадовець не на своєму місці, а відтак повинен звільнити крісло», - наголосив він, констатувавши, що вочевидь для багатьох виконавців тягар відповідальності «виявився не до снаги», а заручником цього стала справа, за якою стоїть країна і люди.

У нинішній складний час зупинка з реформами є неприпустимою, наголосив Президент.