Президент YEPP: суд над Тимошенко - виразно політичний

Президент YEPP (Молоді Європейської народної партії) Чаба ДОМОТОР заявляє, що судовий процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО є політичним.

Про це УНІАН повідомила прес-служба організації “Батьківщина молода”.

У прес-службі нагадали, що з 8 по 11 вересня в Києві відбувається нарада міжнародної молодіжної організації YEPP. У заході беруть участь 80 молодих політиків, представників найбільших правоцентристських політичних партій з 27 країн Європи. Організаторами заходу є “Батьківщина молода”, Демократичний Альянс та Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Президент "Молоді Європейської народної партії" (YEPP) Ч.ДОМОТОР, виступаючи в ефірі телеканалу "Рада" та на прес-конференції у Верховній Раді України, зазначив: "Перебуваючи на засіданні суду у справі Юлії ТИМОШЕНКО, я пересвідчився, що процес над Юлією ТИМОШЕНКО – політичний, ми не бачимо підстав криміналізувати рішення екс-прем`єр-міністра України під час газової кризи. Мене щиро вразила кількість міліції у приміщенні й навколо суду, але найбільше – те, що Юлії ТИМОШЕНКО не надають можливості нормально готуватися до захисту під час суду, адже з самого ранку до пізнього вечора вона знаходиться на розгляді справи. Це – порушення права на захист, банальний тиск на людину. Що ж до рішення тримати її під вартою до винесення вироку, то воно взагалі не витримує жодної критики".

*** Молодь Європейської народної партії (YEPP) була заснована у 1997 році, як молодіжне крило Європейської Народної Партії (ЕРР). YEPP об’єднує молодь з більше як 50 правоцентристських політичних організацій з 38 країн Європи. Членами YEPP від України є “Батьківщина молода”, Демократичний Альянс та Молодий Рух.