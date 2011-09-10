Депутат хоче заборонити примусове виселення за комунальні борги

Народний депутат Володимир МАТВЄЄВ (КПУ) пропонує заборонити примусове виселення боржників, зокрема за житлово-комунальні послуги, з єдиного житла.

Про це йдеться в законопроекті №9124 «Про внесення змін до закону України «Про виконавче провадження» (щодо збереження права власності боржника на єдине житло та земельну ділянку, на якій воно розташоване), внесеному до Верховної Ради 8 вересня ц.р.

Згідно з документом, розміщеним на сайті парламенту, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. Державний виконавець зобов`язаний вжити всіх заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Зокрема, звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться в разі відсутності у боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належить боржнику. Пропонується не звертати стягнення на житловий будинок або квартиру, в якому фактично проживає боржник.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, ст. 52 п. 7 закону «Про виконавче провадження» передбачає виселення з єдиного житла разом із сім`єю боржників, що мають заборгованість більше 10 розмірів мінімальної заробітної плати громадян.