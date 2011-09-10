Митрополит УПЦ нагадує Януковичу, що храм – не підприємство

Предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату Митрополит ВОЛОДИМИР нагадав Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, що «храм – це Дім Божий, а не суб’єкт господарської або підприємницької діяльності, а релігійна громада – це духовна родина, а не підприємство».

Про це, як повідомляє офіційний веб-сайт УПЦ, йдеться у листі Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА до глави держави.

У листі зазначається, що «Українська Православна Церква з сумом і занепокоєнням сприймає повідомлення про те, що Кабінет міністрів України скасував рішення про встановлення для релігійних організацій знижених цін при оплаті комунальних послуг на рівні тарифів як для населення (постанова Кабміну № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», ухвалена 1 червня 2011 року)».

«Новий порядок формування тарифів на комунальні послуги встановлює дві групи споживачів. Перша група – суб`єкти господарської діяльності та фізичні особи – підприємці, друга група – міське та сільське населення», - зауважив Митрополит ВОЛОДИМИР і додав: «Наша влада прирівняла релігійні організації до підприємств, релігійну діяльність до підприємницької діяльності, а духовенство і віруючих, чиїм коштом утримуються храми, до підприємців».

Глава УПЦ підкреслив, що «храм – це Дім Божий, а не суб’єкт господарської або підприємницької діяльності. Релігійна громада – це духовна родина, а не підприємство. Релігійна громада може займатися і діяльністю, але це діяльність не підприємницька, а насамперед богослужбова, просвітницька, виховна, благодійна». Він зазначив, що «саме від цієї діяльності тепер будуть змушені віднімати кошти релігійні громади, щоб сплачувати за суттєве подорожчання комунальних послуг». На переконання Блаженнійшого ВОЛОДИМИРА, «деякі з парафій будуть змушені відмовлятися від опалення та використання електроенергії».

У зв’язку з чим глава УПЦ просить главу держави «звернути увагу на цю проблему та зробити все можливе, щоб до початку опалювального сезону було відновлено справедливість і релігійні громади сплачували комунальні послуги за тарифами для населення, а не для підприємств».

***18 серпня 2011 року набрала чинності Постанова Кабінету міністрів України № 869 від 1 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Цим документом скасовано постанову попереднього уряду, відповідно до якої релігійні організації оплачували комунальні послуги (з постачання теплової енергії, централізованого опалення і постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) за тарифами, встановленими для населення (№182 від 24 лютого 2010р).

Новий порядок формування тарифів на комунальні послуги встановлює дві групи споживачів. Перша – суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи – підприємці, друга – міське та сільське населення. При цьому нові тарифи для релігійних організацій відповідатимуть першій групі споживачів.

Таке рішення викликало занепокоєння серед представників релігійних організацій, адже означає суттєве збільшення витрат громад, зокрема, на утримання храмів.