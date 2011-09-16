Янукович збирається до Москви за дешевим газом?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня відвідає Москву.

Про це пише газета “Коммерсант-Украина” (№146 від 16 вересня) з посиланням на джерела в МЗС Російської Федерації.

Візит раніше не планувався й зараз готується сторонами в режимі цейтноту та секретності. За даними видання, на порядку денному майбутньої зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ найбільш гострі питання двосторонніх відносин - ціна на газ та інтеграція України в Митний союз. Джерела газети не виключають, що з першого питання Росія може піти на певні поступки.

"14 вересня два президенти поспілкувалися по телефону (пан ЯНУКОВИЧ дзвонив російському колезі, щоб привітати його з днем народження). Обговорили зокрема найближчу зустріч, підготовкою якої ми зараз активно займаємося. Вона запланована на 24 вересня", - сказав співрозмовник газети в МЗС Росії.

Зустріч президентів готується Москвою та Києвом в авральному порядку і з дотриманням суворої конфіденційності. В усякому разі про неї, схоже, нічого не знають навіть у Посольстві України в РФ. Там на запит повідомили, що інформації про найближчі контакти керівників двох країн не мають у своєму розпорядженні. Водночас джерело видання в Адміністрації Президента України підтвердило поїздку В.ЯНУКОВИЧА до Москви, відзначивши, що "зустрічатися - це завжди позитив". "У понеділок Президент ЯНУКОВИЧ вилітає до Нью-Йорка, де візьме участь у Генасамблєї ООН. Повернеться до Києва вранці в п`ятницю, 23 вересня. Після цього він вирушить до Москви з одноденним візитом", - підкреслило джерело.

"Якщо є проблеми, треба зустрічатися й їх обговорювати. Потрібно знаходити розв`язки з ключових проблем. З ЯНУКОВИЧЕМ ми говоритимемо перш за все про газ", - сказав про порядок денний майбутньої зустрічі високопоставлений російський дипломат. За словами співрозмовника видання, Росія може навіть зробити поступку - "відсотків на 30%". Правда, чи означає це, що Москва розглядає можливість надання Києву саме такої знижки від нинішньої ціни на російський газ (зараз Україна купує його за ціною в 355 доларів за тисячу кубометрів), він не уточнив.

Крім газової теми, президенти РФ і України, за даними газети, обговорять і питання інтеграції, а саме - перспективи членства Києва в Митному союзі.