Янукович пропонує тягнути «Південний потік» через Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує європейським і російським партнерам збудувати газопровід «Південний потік» на території півдня України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим).

«Ми нашим партнерам і в Європі, і в Росії пропонуємо гнучкий підхід для модернізації української ГТС без будівництва «Південного потоку». Умовно кажучи, «Південний потік» має пройти півднем України по суші, і така можливість є, такий проект набагато дешевший, ніж «Південний потік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами українського Президента, експерти оцінюють загальну вартість проекту «Південний потік» у 25 млрд. євро.

«А те, що ми пропонуємо, буде у п`ять разів дешевше», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.