У Білорусії затриманий Олександр Мілінкевич

Співробітники білоруської міліції затримали недавно в прикордонному з Польщею районі одного з лідерів опозиції Олександра Мілінкевича, повідомила РІА Новости співробітниця прес-служби Мілінкевича Юлія Коцька.

За її словами, Мілінкевич перебував з робочим візитом у Гродненській області. Зокрема, він проводив зустрічі з представниками демократичних структур в Островці, Смаргоні й Ошмянах. Вона сказала, що після зустрічі в Островці до нього підійшли люди в штатському і попросили пройти до відділку місцевої міліції.

Правоохоронці аргументували його затримання тим, що він перебуває в прикордонній з Польщею зоні без належних документів, повідомила Коцька.

Вона уточнила, що згідно з білоруськими законами для перебування в прикордонній зоні протягом трьох годин дозвіл не потрібний. В іншому разі вимагається у відповідних структурах одержати дозвіл на перебування в прикордонній зоні.

За словами Коцької, наразі телефони Мілінкевича та його старшого сина Олександра, який супроводжував батька в поїздці, не відповідають.

Співробітниця прес-служби припустила, що Мілінкевич може бути затриманий протягом трьох годин без висунення йому звинувачень, після цього він має буде відпущений.