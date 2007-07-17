Ющенко і Саакашвілі обговорили шляхи вирішення конфліктів у Грузії

Відбулася телефонна розмова

Відбулася телефонна розмова Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ. Як повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА, глави держав обговорили динаміку українсько-грузинських відносин, двостороннє співробітництво та шляхи вирішення заморожених конфліктів на території Грузії. Однією з тем розмови також були питання енергетичної безпеки.

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