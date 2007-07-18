Луценко підпише угоду з Тимошенко

Нове політичне об’єднання “Наша Україна – Народна самооборона” та Блок Юлії Тимошенко планують сформувати демократичну більшість у Верховній Раді VI скликання.

Як повідомляє офіційний сайт об`єднаних демократичних сил, про це заявив керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктор БАЛОГА.

За його словами, зараз завершується опрацювання двосторонньої угоди, яку невдовзі публічно підпишуть лідери двох блоків. “Документ дошліфовується, ймовірно, він буде підготовлений до скріплення підписами наступного тижня. Ця угода передбачає політичні зобов’язання сторін щодо створення коаліції у парламенті, обраному на позачергових виборах”, - зауважив В.БАЛОГА.

Він сказав, що “Наша Україна” та БЮТ ще на початку року уклали договір про спільну опозиційну діяльність. Громадянський рух “Народна самооборона”, який органічно влився до табору демократичних сил, своєю активністю посилив наступальність опозиції. “Народження блоку “Наша Україна – Народна самооборона” стало природнім підсумком спільної діяльності проти політичної корупції та узурпації влади. БЮТ також доклав величезних зусиль для протидії цим руйнівним явищам. Два блоки рішуче і безкомпромісно підтримали ініціативу Президента Віктора ЮЩЕНКА про скасування депутатської недоторканності новообраним складом Верховної Ради. Таким чином, маємо спільну платформу для подальших дій”, - резюмував В.БАЛОГА.

Водночас, за його словами, глава держави ставить демократичним силам значно масштабніші завдання на ближчу перспективу. “Президент наполягає на важливості прийняття швидких рішень для розвитку країни. Ключову роль тут має відіграти проукраїнська коаліція та сформований нею уряд. Іншого шляху для відповідальних політичних сил, якими є “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ, окрім як формування якісної більшості, немає”, - підкреслив В.БАЛОГА.

При цьому він зауважив, що політичні партії, які входять у два блоки, повною мірою відповідають за свої дії в рамках майбутньої угоди. ““Наша Україна – Народна самооборона” неодмінно трансформується в єдину, потужну партію європейського зразка. Однак поки цей об’єднавчий процес не завершиться остаточною формалізацією, всі учасники блоку мають діяти скоординовано, відповідно до підписаних домовленостей. Зрештою, формування коаліції перевірить усіх нас на відповідність гасел конкретним справам”, - заявив В.БАЛОГА.