Янукович радить міністрам сходити у відпустку

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив побажання, щоб міністри сходили у відпустку влітку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав міністрам сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

“Міністри, я бачу, на місцях. Чомусь не їдуть відпочивати так, як я радив... Не всі, деякі тільки поїхали. Але я вважаю, що треба буде справді відпочивати”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністрів.