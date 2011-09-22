У БЮТ зрозуміли, чому популярні фільми про вампірів

Опозиція не виключає масових акцій через проект бюджету-2012, у ПР просять не лякати протестами

Опозиція не виключає хвилі соціальних протестів через проект бюджету на 2012 рік, у Партії регіонів просять не лякати протестами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на круглому столі Інституту Горшеніна, присвяченому роботі парламенту.

Зокрема, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ звернув увагу на антисоціальний характер проекту бюджету на наступний рік. За його словами, всі соціальні показники в проекті державного бюджету знижені, навіть прожитковий мінімум розрахований на застарілій методологічній базі, що суттєво занижує реальну цифру.

«Коли я дивлюсь на останній бюджет, я думаю, чому останнім часом так популярні серед молоді фільми про вампірів – про те, як можна вижити за рахунок смерті інших людей – і от якраз цей бюджет яскраво демонструє нам, що уряд продовжує всупереч своїм передвиборчим обіцянкам пити кров українського народу», - сказав депутат.

У нього складається враження, що уряд не розуміє, що своїми антисоціальними діями викликає масове народне обурення. А.ПАВЛОВСЬКИЙ не виключає, що саме для того, щоб збити хвилю народного обурення, «режим ЯНУКОВИЧА завчасно кинув лідерів опозиції у в’язницю».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ переконаний, що, незважаючи на це, народ буде примушувати владу якщо не виконувати свої обіцянки в повному обсязі, то хоча б дотримуватись якихось мінімальних соціальних гарантій. І як приклад А.ПАВЛОВСЬКИЙ згадав нещодавній штурм парламенту афганцями та чорнобильцями.

У свою чергу депутат від Партії регіонів Петро МЕЛЬНИК зауважив, що не треба лякати новими штурмами. Він впевнений, що людям можна роз’яснити, чому саме приймається подібне рішення, знайти компроміс. «Наші прадіди вже штурмували Зимній, пам’ятаєте? Чим це закінчилось? Ми з вами пам’ятаємо. І не тільки «шарікових», не тільки «швондерів», ми пам’ятаємо історію, розвал цілої імперії, а потім і розвал СРСР», - сказав депутат-регіонал.

Він висловив впевненість, що є еволюційний шлях розвитку, і для цього треба сідати за стіл і домовлятись, в тому числі з опозицією, а не організовувати спектаклі на кшталт нещодавніх подій біля Верховної Ради. При цьому П.МЕЛЬНИК висловив припущення, що не всі, хто штурмував парламент, були справжніми афганцями. За його словами, в Україні існує цілий бізнес, який за гроші організовує тисячі людей на різноманітні акції.

П.МЕЛЬНИК ще раз підкреслив, що потрібно шукати компроміс, щоб забезпечити тих, хто потребує цього, і чесно визнати, що існуючі соціальні закони, які потребують більше 140 млрд. грн. для їх забезпечення, не можуть бути виконані через відсутність коштів.

Народний депутат від «Нашої України» Зіновій ШКУТЯК також звернув увагу на низький соціальний рівень проекту бюджету, на занадто низьке фінансування освіти, культури, медицини та багатьох інших важливих галузей.

При цьому З.ШКУТЯК зазначив, що вперше в проекті бюджету прогнозується збільшення кількості бідних людей порівняно з поточним роком.

Він висловив переконання, що без суттєвого доопрацювання цей проект не матиме шансів знайти підтримку в парламенті.