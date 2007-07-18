Кабмін лякає страшною кризою - заява уряду

Кабінет міністрів вважає рішення Конституційного Суду щодо відновлення пільг для певних категорій громадян кулуарним рішенням з ознаками політичного та передвиборчого замовлення проти чинного уряду.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві уряду України, ухваленій сьогодні на засіданні Кабміну.

«Засідання суду відбувалося у закритому режимі на порушення традиційних принципів гласності та безперервності процесу, без запрошення представників Кабінету міністрів. Прикро, що замість професійного обговорення надзвичайно складного питання, суд пішов шляхом винесення кулуарного рішення, яке має ознаки політичного та передвиборчого замовлення, спрямованого проти чинного уряду», - йдеться у заяві.

Уряд вважає, що в рішенні КС від 9 липня 2007 року під виглядом турботи про малозабезпечені верстви населення в 1,5 раза підвищуються посадові оклади керівників допоміжних підрозділів місцевих державних адміністрацій, збільшується оплата праці керівництва Антимонопольного комітету.

«Серед тих, хто отримав право на пільги зі сплати комунальних послуг, послуг зв’язку та право на безкоштовний проїзд громадським транспортом – судді та прокурори, народні депутати та депутати місцевих рад. А це далеко не найбідніші верстви населення. Користуючись рішенням КС як політичним інструментом у передвиборчій кампанії, «опозиціонери» підбурюють людей судитись за виплату пільг, паплюжать соціальну політику уряду, провокують підрив фінансової стабільності в державі», - наголошує уряд.

У заяві також вказуються прізвища депутатів-авторів подання до КС: Микола КАТЕРИНЧУК, Микола ОНІЩУК, Володимир СТРЕТОВИЧ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Ярослав КЕНДЗЬОР, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Ксенія ЛЯПІНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ і Олексій ІВЧЕНКО. «Вони обманювали людей, коли голосували за нездійсненні соціальні пільги, знову обманювали, коли призупиняли ці пільги законом про бюджет, обманюють, коли вимагають від уряду негайно виконати рішення КС. Адже внести зміни до бюджету поточного року неможливо – Президент України не визнає легітимність Верховної Ради і не підписує закони», - йдеться у заяві.

Уряд вважає неможливим знайти 70 млрд. грн. для виконання всіх законодавчих норм поновлених Конституційним Судом. «Для того, щоб їх профінансувати необхідно майже вдвічі збільшити ставки податків на додану вартість, на прибуток та на доходи громадян, тобто воднораз знищити вітчизняну економіку. Або «зняти» гроші з інших соціальних статей: із зарплат бюджетникам, субсидій, і дотацій сім’ям з дітьми, малозабезпеченим тощо. Жоден з цих шляхів не прийнятний для людей, для держави», - підкреслює уряд.

Уряд також попереджає, що в результаті таких дій країну чекає криза ще гірша, ніж та, що спіткала країну в середині 90-х років: стрибок цін, знецінення гривні, хаос у фінансовій системі держави, скорочення виробництва і зниження рівня реальних доходів громадян. Фактично це наступ на права і інтереси власного народу», - наголошується у заяві. Уряд підкреслює, що рішення КС може бути виконано тільки шляхом ретельного розгляду і прийняття ВР відповідних змін до чинного законодавства. Уряд пропонує всім відповідальним силам у владі та в опозиції об’єднати свої зусилля з підготовки необхідних законопроектів з подальшим їх затвердженням парламентом України, аби остаточно не перетворити рішення КС на передвиборчу технологію.