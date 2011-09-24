"Фронт Змін": Одеса не може чекати зміни влади п'ять років

Рішення підтримати ініціативу з проведення референдуму про недовіру міському голові Одеси Олексію КОСТУСЄВУ і дострокове припинення повноважень членів міськради ухвалено на зборах членів територіальної громади, що відбулися 23 вересня в Одеському культурному центрі, розташованому на вулиці імені Василя СТУСА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської організації партії «Фронт Змін», члени якої були ініціаторами місцевого референдуму, на зборах, в яких взяли участь понад двісті одеситів, «затверджено склад ініціативних груп, які мають у продовж місяця зібрати серед одеситів необхідну кількість підписів на підтримку ініціативи».

Виступаючи перед присутніми, лідер фракції партії «Фронт Змін» Олександр ОСТАПЕНКО назвав низку причин, що підштовхнули городян до ініціації місцевого референдуму. Це перш за все, зазначив депутат, «невиконання міським головою передвиборних зобов`язань, відсутність стратегічної перспективи розвитку міста і тотальне скорочення соціальної допомоги малозабезпеченим».

«КОСТУСЄВ повинен відповісти за свою бездіяльність, яка призвела Одесу до колапсу та її деградації, - підкреслив лідер фракції «Фронт Змін», - зокрема за ліквідацію мережі їдалень «Ветеран», за залишених без допомоги ветеранів, пенсіонерів, дітей-безхатченків».

За словами депутата, «одесити вже відчули на собі результати правління «професіоналів» О.КОСТУСЄВА».

«Одеса не може чекати зміни (керівництва – УНІАН) п`ять років. Люди переконалися: ця команда, яка обіцяла збільшити зарплати медикам, підвищити пенсії, знизити тарифи на продукти харчування, просто не здатна виконувати передвиборні зобов`язання. Ще ніколи містом не керувала людина, яка давала б стільки нездійсненних обіцянок», - наголосили в партії.

За підрахунками фахівців, додав депутат, «майже 26 відсотків городян щодня не доїдають, понад половина жителів міста-мільйонника вимушена обмежувати себе також в покупках одягу, взуття».

«З цим далі миритися не можна – члени міської територіальної громади мають право проголосувати за дострокове припинення повноважень тих, хто не дотримується своїх зобов`язань перед виборцями, - підсумував О.ОСТАПЕНКО.

Ідею проведення місцевого референдуму підтримали у своїх виступах й інші одесити, які взяли участь у зборах ініціативної групи.