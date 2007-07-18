Ющенко просить Канаду про підтримку у питанні визнання Голодомору актом геноциду

Україна просить Канаду підтримати на сесії Генеральної асамблеї ООН резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО в телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Пітером МАККЕЄМ, повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЮЩЕНКО зосередив увагу співрозмовника на темі Голодомору 1932-1933 років, зазначивши, що Україна глибоко цінує високу повагу Канади до жертв Голодомору. При цьому глава української держави підкреслив, що має прохання підтримати ухвалення резолюції щодо визнання Голодомору актом геноциду українського народу, яку Україна виноситиме на розгляд 63-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2007 році.

Крім того, Президент висловив сподівання, що Канада надішле своїх спостерігачів на парламентські вибори 30 вересня 2007 року.

В.ЮЩЕНКО також висловив подяку П.МАККЕЮ за підтримку демократичних перетворень в Україні та увагу до розбудови українсько-канадських відносин.