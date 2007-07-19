Ющенко здійснить візит до Канади
01:01, 19 липня 2007Політика
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...в IV кварталі цього року
Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить візит до Канади в четвертому кварталі цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК на спільній прес-конференціЇ з головою зовнішньополітичного відомства Канади Пітером Гордоном МАККЕЙЄМ.
А.ЯЦЕНЮК повідомив, що на сьогодні узгоджуються конкретні терміни візиту і програма.
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