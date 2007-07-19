Тимошенко про емоції, соціологію і Нострадамуса

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян України під час дострокових виборів до парламенту не голосувати, орієнтуючись на результати соціологічних досліджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора на прес-конференції.

Вона зазначила, що давно вже не довіряє соціологічним агенціям. Лідер БЮТ пояснила це тим, що під час попередніх виборів результати жодного соціологічного опитування не знайшли підтвердження.

Крім того, за її словами, соціологічні опитування «є одним з елементів маніпуляції свідомості людей». Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що громадяни України мають свідомо підходити до вибору, а не керуватися емоціями.

Коментуючи появу на телебаченні відеоролика з начебто пророцтвом Нострадамуса, що у 2007 році до влади прийде жінка, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її політична сила не замовляла цей матеріал. «Але хотілося б вірити, що це правда», - додала вона.