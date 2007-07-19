На четвертий день аварії Шуфрич таки добрався на Львівщину
09:31, 19 липня 2007Політика
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У Буський район міністр рушив на вертольоті
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ прибув до Львівської області.
Як повідомив УНІАН заступник начальника прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, в аеропорту Львова Н.ШУФРИЧ з літака пересів у вертоліт і вирушив на місце техногенної катастрофи у Буський район.
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