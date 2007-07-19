СБУ попереджала Рудьковського про можливі катастрофи за місяць до аварії

Служба безпеки України за місяць до львівської аварії попереджала Міністерство транспорту та зв`язку про можливі катастрофи.

Про це пише газета «Дело» №120 (410) за 19 липня.

Зокрема, йдеться в повідомленні, ще місяць тому СБУ направила в Секретаріат Президента і Кабінет міністрів аналітичну записку з цього питання, проте ні Мінтранс, ні «Укрзалізниця» не відреагували на зауваження.

Аналітична записка Служби безпеки про ситуацію в транспортній галузі була складена за результатами розслідування, яке провели представники силових відомств. Згідно з текстом аналітичної записки, 56% основних фондів залізничного транспорту зношені. Ступінь зношеності рухомого складу - 68%, а оновлення й модернізація галузі фінансуються не більше ніж на 30-40% від необхідного.

Крім того, постійні зміни керівництва «Укрзалізниці» призвели до зниження персональної відповідальності керівників і співробітників компанії, вважають у СБУ. Про це свідчить той факт, що за 2006 рік на транспортних об`єктах було виявлено понад 175 тисяч недоліків і несправностей, зокрема неякісного ремонту поїздів і умов утримання шляхів.

На думку керівництва СБУ, саме ці чинники є основними причинами аварій, що почастішали, на залізниці, в тому числі й аварії на Львівській залізниці.

Проблему зношеності основних фондів визнають і в Мінтрансі, зазначає видання. На міжвідомчому засіданні з питань безпеки на транспорті доповідачі визнали, що основні фонди залізничного транспорту зношені на 50-80%, але для модернізації галузі потрібні істотні кошти. Не зважаючи на це, кількість транспортних пригод на залізниці порівняно з 90-ми роками зменшилася на декілька тисяч за рік.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буcькому районі Львівської області на перегоні Красне-Ожидів зашли з рейок і перекинулися 15 цистерн і жовтим фосфором товарного потягу. Через виток фосфору з однієї з цистерн сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону враження потрапили 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено понад 800 жителів.