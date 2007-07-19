Ющенко привітав Гайдука з ювілеєм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав з 50-річним ювілеєм президента консорціуму «Індустріальна група» Віталія ГАЙДУКА.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

«З великою шаною ставлюся до Вашого професіоналізму, патріотизму та особистого внеску в розбудову української державності, – йдеться у вітанні глави держави. – Вірю, що Ваш багатий життєвий досвід, фахові здібності і надалі слугуватимуть задля блага рідної України, утвердження принципів демократії та злагоди в суспільстві».

Президент України своїм указом нагородив В.ГАЙДУКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.