Ющенко привітав Гайдука з ювілеєм
11:17, 19 липня 2007Політика
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Президент подарував орден
|Віталій Гайдук
Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.
«З великою шаною ставлюся до Вашого професіоналізму, патріотизму та особистого внеску в розбудову української державності, – йдеться у вітанні глави держави. – Вірю, що Ваш багатий життєвий досвід, фахові здібності і надалі слугуватимуть задля блага рідної України, утвердження принципів демократії та злагоди в суспільстві».
Президент України своїм указом нагородив В.ГАЙДУКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
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