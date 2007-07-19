Зварич вважає рішення Шевченківського райсуду щодо Станік замовним

Постійний представник Президента в парламенті п’ятого скликання Роман ЗВАРИЧ вважає замовним рішення Шевченківського районного суду столиці про визнання протиправним указу Президента щодо звільнення Сюзанни СТАНІК з посади судді Конституційного Суду.

Як повідомляє Офіційний сайт об`єднаних демократичних сил, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні, коментуючи відповідне рішення суду.

“Рішення Шевченківського суду свідчать про те, що він уже практично став підконтрольним інструментом однієї політичної сили”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він наголосив, що як колишній міністр юстиції, завжди утримувався від коментарів щодо КС, тим паче негативних. “Проте тенденція, яка прослідковується у Шевченківському суді вже протягом багатьох років, викликає певну тривогу”, - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, підсудність Шевченківського суду у цій справі є не зовсім коректною, тим більше, що інститут Президента знаходиться за юридичною адресою іншої територіальної судової юрисдикції.

Як повідомлялося, вчора Шевченківський районний суд столиці виніс рішення про визнання протиправним указу Президента щодо звільнення С.СТАНІК з посади судді КС.