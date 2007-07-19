Білорусь контролює стан атмосфери у зв`язку з аварією в Україні

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі спільно з Республіканським гідрометеоцентром і Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища контролюють стан атмосфери над територією Білорусі у зв`язку із залізничною аварією у Львівській області.

Про це УНІАН повідомили в МНС Білорусі.

«Поки що немає жодних тривожних сигналів. Ми перебуваємо в тісному контакті з МНС України. Поки що вони розцінюють цю надзвичайну ситуацію як регіональну. Якщо існує якась можливість просування отруйних опадів на нашу територію, українські колеги повинні змінити статус надзвичайної події і в обов`язковому порядку нас поінформувати. Поки що ми такої інформації не одержували», - сказав представник МНС Білорусі.