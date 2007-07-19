Для балансу в Конституційний Суд вернули Стецюка

Оболонський районний суд Києва скасував рішення Верховної Ради про звільнення з посади судді Конституційного Суду Петра СТЕЦЮКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з посиланням на народного депутата п’ятого скликання Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО.

“Щойно я отримав повідомлення про те, що Оболонський суд скасував рішення ВР про звільнення з посади судді КС Петра СТЕЦЮКА, якого, так би мовити, на помсту за Сюзанну СТАНІК, звільнили з посади рішенням ВР”, - сказав він.

Коментуючи рішення Шевченківського райсуду столиці про незаконне звільнення С.СТАНІК з посади суді КС указом Президента, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголосив, що це рішення поки не набуло чинності. “Я не впевнений, що воно достатньо обґрунтоване, тому його обов’язково потрібно оскаржувати”, - сказав він.

Крім того, за його словами, зараз потрібно добре розібратися з правовими підставами рішення Шевченківського суду і зробити все, щоб повернути повагу до КС.

“На першому плані зараз мають стояти не чиїсь персональні інтереси, а ті кроки, які мають повернути повагу до КС як важливої ланки усієї судової системи”, - наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він також висловив думку, що рішення Шевченківського райсуду Києва буде оскаржуватися в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня парламент звільнив П.СТЕЦЮКА з посади судді Конституційного Суду. За ухвалення відповідної постанови проголосували 233 народних депутатів із 256, зареєстрованих у сесійній залі. Підставою для звільнення стала спільна заява П.СТЕЦЮКА та інших суддів КС, що він відмовляється брати участь у розгляді справи щодо конституційності указу Президента України про розпуск ВР. Парламент розцінив таку заяву як порушення П.СТЕЦЮКОМ присяги судді і відмову від виконання своїх безпосередніх обов’язків.

18 липня Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов С.СТАНІК до Президента Віктора ЮЩЕНКА і зобов’язав главу держави відмінити указ про звільнення С.СТАНІК та поновити її на посаді судді КС.