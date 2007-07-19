Усі судді КС пішли у відпустку
13:56, 19 липня 2007Політика
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Стрижак збирається з понеділка
З 18 липня усі судді Конституційного Суду України пішли у відпустку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.
За словами голови КС, сам він планує піти у відпустку з наступного понеділка.
А.СТРИЖАК пояснив, що судді мають йти у відпустку всі разом, оскільки для роботи КС потрібен кворум.
За його словами, відпустка триватиме до кінця серпня.
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