Усі судді КС пішли у відпустку

З 18 липня усі судді Конституційного Суду України пішли у відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.

За словами голови КС, сам він планує піти у відпустку з наступного понеділка.

А.СТРИЖАК пояснив, що судді мають йти у відпустку всі разом, оскільки для роботи КС потрібен кворум.

За його словами, відпустка триватиме до кінця серпня.