У Львівській області почали піднімати цистерни з фосфором

У Львівській області почалося підняття непошкоджених залізничних цистерн, у яких перевозився жовтий фосфор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ під час відвідання Львівської обласної спеціалізованої дитячої клінічної лікарні.

«У ці хвилини відбувається підняття першої цистерни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено понад 800 мешканців. За медичною допомогою звернулася 81 особа.

Сьогодні, 19 липня, віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК повідомив про новий етап ліквідації аварії, який передбачає підняття непошкоджених цистерн з жовтим фосфором та очищення навколишнього середовища. За словами О.КУЗЬМУКА, усі вцілілі цистерни з жовтим фосфором будуть відправлені назад, до Казахстану. «На це Президент дав десять днів», - сказав він. Віце-прем’єр додав, що цистерни «ми не будемо тут накопичувати, будемо відправляти по одній-дві-три».

Також, за його словами, передбачено, що навколо місця аварії буде знято шар грунту і вивезено в Казахстан для переобробки.