Рудьковський вступив у соцзмагання із Сидором Ковпаком?

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ та міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ мають понести відповідальність за техногенну аварію, яка сталася у Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, йдеться про «непрофесійні, непродумані дії двох міністрів, які, власне, нічим не допомогли жертвам аварії в перші дні, коли це було необхідно».

«Як і в дні Чорнобиля, ці відомства виявилися абсолютно професійно непідготовлені своїм керівництвом до чесних, відвертих і швидких дій», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив, що цього разу «стрілочниками не повинно обійтися», «і М.РУДЬКОВСЬКИЙ, і Н.ШУФРИЧ мають відповісти».

«По-моєму, Микола Миколайович (РУДЬКОВСЬКИЙ – УНІАН) уже вступив у соціалістичне змагання із Сидором Артемовичем Ковпаком по кількості залізничних аварій», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО. На його думку, «треба їм пояснити, що війна закінчилася, і щоб краще зрозумів, він повинен піти у відставку». Проте Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що «цього не відбудеться, бо ЯНУКОВИЧ своїх не здає».

Він підкреслив, що це є ще одним свідченням політичної культури, яка на сьогодні існує в Україні.