Блок Тимошенко звернувся до Президента і Кабміну

Блок Юлії ТИМОШЕНКО стурбований ситуацією, що склалася у зв`язку з приватизацією ВАТ «Одеський припортовий завод». Про це говориться в повідомленні прес-служби БЮТ.

Як наголошується в повідомленні, Блок Юлії ТИМОШЕНКО звернувся до Президента України і Кабміну з вимогою припинити всі процеси, пов`язані з приватизацією підприємства, до проведення передбаченого законодавством екологічного аудиту.

БЮТ заявляє, що це стратегічне підприємство є важливої складовою економіки регіону, а також елементом економічного суверенітету України. Головним об`єктом інтересу потенційних покупців є аміакопровід. Крім того, як свідчить практика, приватизація одного з найбільших підприємств хімічної галузі України може призвести до зниження безпеки технологічних процесів, наголошується в повідомленні БЮТ.

БЮТ вважає, що при виникненні аварійної ситуації у ВАТ «Одеський припортовий завод» до зони ураження може потрапити територія міста Одеси і акваторія Чорного моря. Як наголошується в повідомленні, питання екологічної безпеки особливо актуальне сьогодні, з огляду аварії на Львівській залізниці.

Як повідомляв УНІАН, депутатська комісія Одеської міськради з розробки пропозицій, спрямованих на профілактику негативних екологічних наслідків, пов`язаних з приватизацією Одеського припортового заводу, проводить збір підписів депутатів під Зверненням до парламенту і уряду щодо відміни приватизації підприємства.

В обнародуваному на сесії Зверненні наголошується, що дотепер “не проведено обов`язковий екологічний аудит підприємства». Крім того, за твердженням комісії, «підсумком приватизації заводу стане зниження рівня безпеки технологічних процесів». Тому депутатами висунуто вимогу – «скасувати рішення про приватизацію ОПЗ, розглянути це питання на засіданні Ради національної безпеки і оборони, провести відкриті слухання у Верховній Раді, екологічний аудит і до отримання його результатів припинити підготовку до продажу акцій підприємства».

Тим часом, Конкурсна комісія з приватизації Припортового заводу вже завершила розробку умов продажу цього підприємства, зокрема, додаткових, оформлених як концепція розвитку ОПЗ. Оголошено також, що конкурс відбудеться у вересні цього року.

Нагадаємо, 26 червня голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК заявила, що умови приватизації розроблені, узгоджені з міністерствами і відомствами, є вже і юридичний висновок. Приватизація підприємства планується на вересень.

Фонд держмайна України своїм наказом від 14 травня затвердив конкурсну комісію з проведення конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ). ФДМ оцінив 99,52% держпакет акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» для продажу його на конкурсі з елементами аукціону в 1 млрд. 444 млн.221 тис. 270 грн.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в листі прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ зажадав забезпечити прозорість і відвертість проведення приватизації в Україні.

Як наголошується в листі, непрозорі і неконкурентні умови приватизації можуть завдати значних збитків державі, негативно позначитися на міжнародному іміджі України, призвести до втрати довіри міжнародних інвесторів.

Президент в своєму листі наполягає, що при приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) необхідно вилучити комплекс з перевантаження аміаку.