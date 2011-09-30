Янукович зустрічається з Баррозу

У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ та головою Ради Євросоюзу Германом Ван РОМПЕЄМ.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі глави Української держави, зустріч відбувається у будинку Канцелярії голови Ради міністрів Польщі, де сьогодні відбудуться пленарні сесії саміту Ініціативи «Східне партнерство».

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Варшаві для участі у саміті «Східного партнерства».