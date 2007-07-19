Ющенко обговорив з Кириленком програму і списки демблоку

Сьогодні у Криму відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою політради блоку «Наша Україна - Народна самооборона» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Як повідомляє офіційний сайт об`єднаних демократичних сил, під час зустрічі обговорювалася виборча програма блоку, принципи формування виборчих списків та ряд інших важливих питань.