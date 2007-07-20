Вінський: на сході України БЮТ може отримати підтримку 10-20% виборців

Перший заступник виборчого штабу БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що на дострокових виборах до Верховної Ради у східних регіонах Блок Юлії Тимошенко може отримати підтримку 10-20% виборців.

“На виборах можемо набрати на сході 10%, 15% і навіть 20% голосів”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, на сьогодні у східному регіоні БЮТ має більшу підтримку, ніж раніше. Він наголосив, що це пов’язано з тим, що Партія регіонів на даний час у жодній зі східних областей не має підтримки навіть 50% виборців. За словами Й.ВІНСЬКОГО, зниження підтримки Партії регіонів є реакцією людей на те, що відбувається в державі.

“І зараз у нас є великі шанси знайти там підтримку. Тільки треба достукатися до кожного”, - наголосив він.

При цьому, сказав Й.ВІНСЬКИЙ, кардинально змінити ставлення східного регіону до БЮТ, можна лише перебуваючи при владі.