Вінський: на сході України БЮТ може отримати підтримку 10-20% виборців
06:53, 20 липня 2007Політика
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...а Партія регіонів не матиме й 50
|Йосип Вінський
“На виборах можемо набрати на сході 10%, 15% і навіть 20% голосів”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.
За його словами, на сьогодні у східному регіоні БЮТ має більшу підтримку, ніж раніше. Він наголосив, що це пов’язано з тим, що Партія регіонів на даний час у жодній зі східних областей не має підтримки навіть 50% виборців. За словами Й.ВІНСЬКОГО, зниження підтримки Партії регіонів є реакцією людей на те, що відбувається в державі.
“І зараз у нас є великі шанси знайти там підтримку. Тільки треба достукатися до кожного”, - наголосив він.
При цьому, сказав Й.ВІНСЬКИЙ, кардинально змінити ставлення східного регіону до БЮТ, можна лише перебуваючи при владі.
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