Сьогодні Ющенко проведе засідання РНБО

Сьогодні у Криму під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться планове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє прес-служба Президента, у ході засідання планується обговорити питання «Про пропозиції щодо фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони для урахування у проекті Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік», «Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2010 року», а також про скасування рішення РНБОУ від 5 квітня цього року «Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України» як такого, що втратило актуальність з виданням Указу глави держави від 4 липня №593 «Про забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу на позачергових виборах до Верховної Ради України».

Також РНБО планує заслухати інформацію уряду стосовно ліквідації аварії, що сталася 16 липня у Львівській області під час руху вантажного поїзда і призвела до витікання та загорання фосфору.