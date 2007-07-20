Майор Мельниченко зробив пластичну операцію

Екс-охоронець Леоніда Кучми, майор Микола Мельниіченко зробив пластичну операцію. Як повідомили джерела "Сегодня" в його найближчому оточенні, Миколі Мельниченку змінили форму носа. Медики вирівняли йому цей орган, вставивши спеціальні імплантанти. Операційне втручання було вимушене і пов`язане із станом здоров`я майора. Кореспондент «Сегодня» під час зустрічі з Мельниченком побачив у нього пластир, наклеєний на весь ніс і синяки під очима. Зніматися майор відмовився.

За словами Миколи Мельниченка, операція також жодним чином не пов`язана із зміною зовнішності в рамках програми захисту свідків. Він також спростував інформацію, що операцію оплатила СБУ. Але від відповіді, де саме йому робили операцію, і скільки вона коштувала, Мельниченко ухилився. Майор продовжує спостерігатися у медиків і проходить спеціальні реабілітаційні процедури.