В Ялті розпочалося засідання РНБО

Рада національної безпеки та оборони розпочала своє чергове засідання сьогодні в Массандрі (Велика Ялта, Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, засідання РНБО проводиться під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами глави держави, на засіданні буде розглянуто чотири блоки питань. У першому блоці буде розглянуто питання «Про пропозиції щодо фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки та оборони для обліку в проекті закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік»», «Про хід реалізації Державної програми реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2010 року».

Другий блок питань – заслуховування інформації про хід виконання рішення РНБО від 5 квітня 2007 року «Про суспільно-політичну ситуацію і невідкладні заходи для забезпечення конституційних прав громадян».

Крім того, за словами Президента, буде розглянуто питання «цілком таємно».

Також на засіданні РНБО буде розглянуте питання щодо ситуації з ліквідацією аварії, яка сталася 16 липня в Львівській області під час руху потягу на перегоні Красне-Ожидів, котра спричинила витікання і займання фосфору. За словами глави держави, із звітом про ліквідацію даної аварії виступить глава уряду Віктор ЯНУКОВИЧ.

Президент також зазначив, що після того, як преса залишить зал, де проходить засідання РНБО, розглядатиметься питання по ситуації в Львівській області. «Ми повинні мобілізуватися в ці дні і забезпечити ліквідацію даної аварії», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

У засіданні РНБО беруть участь, крім Президента, прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, інші міністри, а також губернатори українських регіонів.