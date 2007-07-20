Павленко лікуватиме від хвороби, якою ”заразив” Мороз

«Усі зрадники з БЮТ і «Нашої України» у Житомирі будуть позбавлені депутатства», вважає голова Житомирської облдержадміністрації, член президії партії “Наша Україна” Юрій ПАВЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у інтерв’ю “Главреду” він сказав: “Система політичної корупції, що народилася у Верховній Раді, стала поганим прикладом для країни. Досвід Олександра МОРОЗА та спосіб його поведінки виявився "заразним" і для керівників різного рівня на місцях”.

“Житомирщину ця хвороба не оминула, - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО, - внаслідок чого різними способами була “збита” більшість у облраді, а голова обласної ради (Ірина СИНЯВСЬКА – УНІАН) і декілька депутатів вийшли із лав “Нашої України”, створивши окрему фракцію. На сьогодні керівництво облради сформовано таким чином, що представляє політичну меншість. Це спотворює вибір громадян, який вони зробили 2006 року”.

“Як відомо, до дев’яти перебіжчиків із БЮТ було застосовано імперативний мандат. Триває судовий процес, і я переконаний, що фракція БЮТ у Житомирській облраді відродиться, а всі зрадники з БЮТ і «Нашої України» у Житомирі будуть позбавлені депутатства”, - зауважив губернатор.

“Ситуація, що склалася на Житомирщині, вкотре демонструє необхідність проведення дострокових виборів не лише до Верховної Ради, але й до місцевих органів влади. І необхідність посилення депутатської відповідальності перед політичною силою, яка їх висунула. Тому імперативний мандат, який дійсно є анахронізмом для Європи – для нас жорстка і необхідна реалія”, - вважає Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня у Житомирі відбулась друга міжпартійна конференція блоку "Наша Україна", делегати якої ухвалили рішення виключити з регіонального блоку «Наша Україна» обласну організацію Християнсько-демократичного союзу та відкликати і достроково припинити повноваження депутатів облради І.СИНЯВСЬКОЇ, Ярослава ДОЛГИХ, Миколи КРУКА, Миколи ГОЛОВАЧА та Ігоря ШЕВЧЕНКА.

У прес-службі Житомирської облорганізації НСНУ зазначили, що зараз регіональний блок "Наша Україна" складається лише з обласної організації НСНУ та позапартійних депутатів, які входять до виборчого списку.

У квітні цього року голова облради І.СИНЯВСЬКА вийшла з лав НСНУ, посилаючись на незгоду з позицією партії стосовно подолання політичної кризи в державі. У травні цього року І.СИНЯВСЬКА увійшла до новоствореної фракції ХДС в облраді.