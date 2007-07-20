Сьогодні Ющенко прибуде на місце техногенної катастрофи

12:32, 20 липня 2007
Політика
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Президент прийняв рішення на засіданні РНБО

Віктор ЮщенкоСьогодні після обіду Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибуде на Львівщину, де сталася техногенна катастрофа.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління МНС України у Львівській області Олег ШТАНГРЕТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таке рішення В.ЮЩЕНКО прийняв після першої частини засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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