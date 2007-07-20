Сьогодні Ющенко прибуде на місце техногенної катастрофи
12:32, 20 липня 2007Політика
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Президент прийняв рішення на засіданні РНБО
Сьогодні після обіду Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибуде на Львівщину, де сталася техногенна катастрофа.
Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління МНС України у Львівській області Олег ШТАНГРЕТ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таке рішення В.ЮЩЕНКО прийняв після першої частини засідання Ради національної безпеки і оборони України.
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