Сьогодні Ющенко прибуде на місце техногенної катастрофи

Сьогодні після обіду Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибуде на Львівщину, де сталася техногенна катастрофа.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління МНС України у Львівській області Олег ШТАНГРЕТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таке рішення В.ЮЩЕНКО прийняв після першої частини засідання Ради національної безпеки і оборони України.