Ющенко хоче, щоб на місці аварії був зелений газон

Перший заступник секретаря РНБО України Олександр ТУРЧИНОВ зазначає, що згідно звіту Кабінету міністрів, озвученому під час сьогоднішнього засідання РНБО, аварія потягу з фосфором у Львівській області фактично локалізована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив журналістам після закінчення засідання Ради національної безпеки та оборони, яке проходило сьогодні в Массандрі (Велика Ялта, Крим).

«Згідно з цим звітом (звітом Кабміну – УНІАН), можна констатувати, що аварія фактично локалізована», - повідомив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, протягом сьогоднішнього-завтрашнього дня в Львівській області на місці аварії будуть завершені практично всі заходи щодо ліквідації її наслідків.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом відвідає місце аварії. За його словами, Президент поставив завдання не тільки відновити залізничні колії і все, що було пошкоджене внаслідок аварії, а й посадити там «зелений газон».

Як сказав О.ТУРЧИНОВ, Україна не потребує допомоги іноземних держав щодо локалізації даної аварії, оскільки справилася з нею сама.

Він також повідомив, що Кабінет міністрів займеться питанням виплата компенсацій місцевому населенню.

За словами О.ТУРЧИНОВА, діти із сімей, що постраждали внслідок даної аварії, будуть оздоровлені за рахунок коштів держави.

Він зазначив, що питання виплати компенсацій постраждалим жителям Львівської області буде вирішене вже найближчим часом.