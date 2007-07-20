Черновецький: населення хоче бачити в парламенті мене

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виключає участі свого блоку у дострокових виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на даний момент він не хотів би говорити про його можливе включення до виборчого списку однієї з політичних сил.

«Я зараз можу подумати про Блок Черновецького у Верховній Раді», - сказав мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що можливість участі блоку його імені у виборах пов’язана з тим, що 37% виборців бажають бачити у парламенті нові обличчя. «Крім того, великий процент населення хоче бачити в парламенті мене», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому, за його словами, остаточне рішення з цього питання ще не прийняте. «Що стосується рішень, то я їх поки для себе не приймав», - сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що остаточне рішення з цього питання буде прийняте за тиждень.