Черновецький: населення хоче бачити в парламенті мене
Мер обіцяє рішення за тиждень
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виключає участі свого блоку у дострокових виборах до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.
За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на даний момент він не хотів би говорити про його можливе включення до виборчого списку однієї з політичних сил.
«Я зараз можу подумати про Блок Черновецького у Верховній Раді», - сказав мер Києва.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що можливість участі блоку його імені у виборах пов’язана з тим, що 37% виборців бажають бачити у парламенті нові обличчя. «Крім того, великий процент населення хоче бачити в парламенті мене», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
При цьому, за його словами, остаточне рішення з цього питання ще не прийняте. «Що стосується рішень, то я їх поки для себе не приймав», - сказав він.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що остаточне рішення з цього питання буде прийняте за тиждень.