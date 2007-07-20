Літак Ющенка приземлився на Львівському летовищі

Президент пересів на автомобіль

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Львівської області. Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Львівської облдержадміністрації Віталій МЕЛЬНИЧУК, літак Президента приземлився декілька хвилин тому на Львівському летовищі. Звідти В.ЮЩЕНКО автомобілем прямує до Ожидова, де 16 липня сталась аварія потяга з фосфором.

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