Одарич: Блок Тимошенко блокує введення земельних аукціонів у Черкасах

Міський голова Черкас, голова Партії вільних демократів Сергій ОДАРИЧ зазначає, що фракція Блоку Юлії Тимошенко в Черкаській міській раді вкотре блокує введення у місті аукціонів на продаж землі.

Про це йдеться в коментарі, переданому УНІАН прес-службою Партії вільних демократів.

“Вчора, 19 липня, на сесії Черкаської міської ради фракція Блоку Юлії Тимошенко не підтримала першочергового розгляду «Положення про порядок набуття земельних ділянок на конкурентній основі”, – зазначає С. ОДАРИЧ.

За його словами, фактично йдеться про документ, який створює механізм реалізації рішення міськради, ухваленого 15 лютого поточного року про конкурентний продаж землі, проголосований у присутності лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. За це «Положення» вчора проголосували всі фракції, навіть комуністи і ті, кого виключили з БЮТ, окрім депутатів БЮТ.

Так, із десяти присутніх на вчорашній сесії міської ради депутатів із фракції БЮТ семеро не підтримали першочергового розгляду “Положення про порядок набуття земельних ділянок на конкурсній основі”.

“І це ввійшло вже в систему, коли на словах представники БЮТ декларують відкритість і прозорість при розгляді земельних справ, а своїми конкретними діями демонструють протилежне”, - зазначив С.ОДАРИЧ.