Головатий зібрався зовсім відмінити паспорти
10:06, 23 травня 2006Політика
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Мін’юст уже розробив закон
Міністр юстиції Сергій ГОЛОВАТИЙ виступає за заміну внутрішніх паспортів посвідченнями громадянина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації у Києві.
Він зауважив, що відповідні зміни можуть статися після прийняття закону Верховною Радою.
За словами С.ГОЛОВАТОГО, Мін’юст розробив такий закон і він внесений на розгляд Кабінету Міністрів.
«Має бути просто посвідчення громадянина «з відповідною базою даних», вважає міністр. Ніяких паспортів, ніяких прописок та інших речей не має бути, додав він.
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