Головатий зібрався зовсім відмінити паспорти

Міністр юстиції Сергій ГОЛОВАТИЙ виступає за заміну внутрішніх паспортів посвідченнями громадянина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації у Києві.

Він зауважив, що відповідні зміни можуть статися після прийняття закону Верховною Радою.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, Мін’юст розробив такий закон і він внесений на розгляд Кабінету Міністрів.

«Має бути просто посвідчення громадянина «з відповідною базою даних», вважає міністр. Ніяких паспортів, ніяких прописок та інших речей не має бути, додав він.