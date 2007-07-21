Шкіль: до виборів ще багато зміниться

Народний депутат V скликання, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ вважає, що до виборів у Верховну Раду достатньо часу для перегрупування сил з метою змінити ситуацію в майбутньому складі парламенту.

Про це він сказав в інтерв`ю тижневику "Киевский ТелеграфЪ`" №29 (375) від 10-26 липня ц.р.

"Думаю, що з 24 серпня все і почнеться (активна передвиборна кампанія – УНІАН). Часу недостатньо для того, щоб з`явилися нові партії, блоки, ідеї, але, в принципі, достатньо для перегрупування сил з метою змінити ситуацію в майбутньому складі парламенту", – сказав А.ШКІЛЬ.

При цьому він зазначив, що "якщо буде чітка домовленість трьох сил (Партії регіонів, "Нашої України" і БЮТ – УНІАН), то вибори, звичайно, відбудуться. Поки що готовність брати участь в них задекларували тільки дві сили — "Наша Україна" і БЮТ. Партія регіонів не спростовує свою можливу участь у кампанії, але стовідсоткової гарантії ще не дає. Принаймні, так триватиме до її з`їзду, який заплановано, наскільки я знаю, на початок серпня".

Разом з тим, А.ШКІЛЬ додав, що "я повністю згоден з аргументацією, що стосується бездіяльності Центрвиборчкому і відсутності графіка проведення кампанії, але ж зараз все-таки літо. Спека. Не думаю, що якби все було в нормі, кампанія якось відрізнялася за динамікою. В цей час року вона завжди проводиться саме так. Для активної фази залишається тільки вересень".

Також член фракції БЮТ переконаний у тому, що "є стовідсоткові політичні підстави для проведення дострокових виборів. Решта питань вирішаться потім. Але вибори будуть".

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив позачергові вибори у Верховну Раду на 30 вересня 2007 року.