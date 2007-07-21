НУ-НС формуватиме виборчий список ”порціями”

наступного тижня - Кириленко

Київ. 21 липня. УНІАН. Блок "Наша Україна - Народна самооборона" починає формувати виборчий список вже наступного тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об`єднаних демократичних сил, про це у Харкові заявив голова політради блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, вже затверджено принцип формування виборчого списку, його алгоритм та розподілення місць у списку за партіями.

"Вже з кінця наступного тижня ми можемо розпочати розмову по прізвищам і пропонувати суспільству ті кандидатури, які викликатимуть підтримку і зрозуміння, а з боку конкурентів - повагу", - сказав лідер “Нашої України”.

Він пообіцяв, що оголошення виборчого списку відбуватиметься "порціями", а двадцятка і тридцятка буде такою, що задовольнити суспільство.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом прийняли: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Вітчизни.

Перша десятка блоку була названа 5 липня – в день підписання угоди про його створення. Перше місце в списку посів лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО, за ним йдуть лідер "Нашої України" В’ячеслав КИРИЛЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО і лідер «Європейської народної партії» Микола КАТЕРИНЧУК. Другу п`ятірку списку відкриває телеведуча і народний депутат V скликання Ольга ГЕРАСИМ’ЮК ("Наша Україна"), за нею йдуть Віктор БАЛОГА ("Наша Україна"), депутат V скликання Руслан КНЯЗЕВИЧ ("Наша Україна"), телепродюсер Володимир АР’ЄВ і депутат V скликання Ксенія ЛЯПІНА ("Наша Україна").