У Верховній Раді опозиція влаштувала «допит» суддям

Вища рада юстиції зробить всі висновки відносно ведення процесу суддею Печерського райсуду Києва Родіоном КІРЄЄВИМ після завершення суду над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО, відповідаючи на запитання депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія СЕНЧЕНКА, чому ВР ігнорує порушення, допущені Р.КІРЄЄВИМ.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО зауважив, що до Вищої ради юстиції надійшли звернення народних депутатів щодо діяльності або бездіяльності Р.КІРЄЄВА.

«Відповідно до повноважень Вищої ради юстиції, ми свої висновки зробимо після закінчення процесу по суті. Законом передбачено, що ми не маємо права втручатися в процес під час його розгляду по суті», - сказав він.

Тим часом сьогодні під час розгляду у Верховній Раді питання про обрання чи звільнення суддів депутати від "БЮТ-Батьківщини" влаштували «допит» суддів. Зазвичай призначення та звільнення суддів відбувається дуже швидко, однак цього разу депутати від опозиції ставили запитання кожному судді.

Запитання стосувалися діяльності судді Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВА під час процесу над екс-прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО, однак претенденти на посаду суддів відмовлялись коментувати це, посилаючись, що не мають права цього робити відповідно до закону.