Кириленко: учасники блоку мають піти на поступки

Програму блоку "Наша Україна - Народна самооборона" буде ухвалено на міжпартійному з’їзді, який орієнтовно відбудеться 7 серпня.

Про це, як повідомляє офіційний сайт об`єднаних демократичних сил, у Харкові заявив голова Політради Блоку "Наша Україна - Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, якщо документ не підтримають усі десять учасників блоку, його не буде затверджено. "Вона (програма) відбудеться тільки як консолідований документ. Представники політичних сил мають піти поступки. Ми маємо шукати компроміси, щоб погодити програму", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також відзначив, що на міжпартійному з`їзді відбудеться офіційне створення Блоку, яким усі десять партій підтвердять підписану Декларацію про об`єднання демократичних сил. “На з`їзді також буде ухвалено рішення про створення єдиної партії на базі Блоку "Наша Україна – Народна самооборона" вже до кінця цього року”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом прийняли: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Вітчизни.