Вибори у Туреччині: в хід пішли ножі

Голосування на дострокових виборах до парламенту Туреччини завершилося в 17:00 за місцевим часом.

Як передає РІА «Новости», у виборах брали участь 14 партій, які представляють 7395 кандидатів, а також 699 незалежних претендентів.

До списків для голосування були внесені 42,5 мільйони громадян 75-мільйонної Туреччини, для яких були відкриті 158,7 тисячі виборчих дільниць в 85 виборчих округах.

Сотні тисяч місцевих жителів в неділю повернулися до Стамбула і Анкари з місць відпочинку на морі, щоб взяти участь у виборах. На низці автотрас через різко збільшену кількість машин і автобусів виникли затори.

У Стамбулі і Анкарі на багатьох виборчих дільницях утворилися довжелезні черги, люди були змушені довго простоювати на вулиці в 40-градусну спеку.

Вибори в Туреччині відбулися в спокійній обстановці, яких-небудь серйозних інцидентів не зафіксовано, повідомив журналістам глава турецького МВС Осман ГЮНЕШ.

Проте у ряді місць відбулися зіткнення між виборцями, як, наприклад, в південно-східній провінції Діярбакир, де в бійці прихильників лівоцентристської народно-республіканської партії (НРП) і прокурдської Партії демократичного суспільства (ПДС) одержали травми, зокрема ножові поранення, семеро осіб. Про це повідомила телекомпанія NTV.

Сотні жителів села Синан на південному сході Туреччини відмовилися брати участь у виборах на знак протесту проти того, що місцеві власті тривалий час не виконують обіцянки відремонтувати дороги, що веде до населеного пункту, передає телекомпанія Kanal 7.

Соціологи передбачають перемогу на виборах правлячої проісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР), яку очолює прем`єр-міністр Тайїп ЕРДОГАН. За даними більшості соціологічних опитувань, вона набере близько 40% голосів виборців.

В Туреччині не дозволено проводити опитування при виході громадян з виборчих дільниць (exit polls). В день виборів також діє ембарго на оголошення результатів голосування до 21:00 за місцевим часом.

Попередні підсумки виборів, як очікується, стануть відомі близько півночі.