Помаранчеві вимагають від Януковича відсторонити Шуфрича і Рудьковського

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» вимагає від прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА відсторонити Миколу РУДЬКОВСЬКОГО і Нестора ШУФРИЧА від виконання обов’язків міністрів транспорту та з питань надзвичайних ситуацій на час розслідування аварії “фосфорного” потяга на Львівщині.

Про це йдеться у заяві блоку «Наша Україна – Народна самооборона», розповсюдженій прес-службою об`єднаних демократичних сил.

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» висловлює свої щирі співчуття постраждалим співвітчизникам та оцінює техногенну катастрофу “як підтвердження хаосу і некомпетентності в управлінні провідними галузями української економіки”.

Блок нагадує, що за період перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО на посаді міністра транспорту на залізниці сталася не одна аварія.

Водночас, на думку членів блоку, Н.ШУФРИЧ добирався до місця трагедії протягом трьох діб.

У блоці «Наша Україна – Народна самооборона» переконані, що діяльність на займаних посадах міністра транспорту М.РУДЬКОВСЬКОГО та міністра з питань надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧА є “яскравим відображенням діяльності нинішнього уряду в цілому: його непрофесіоналізму та байдужості до проблем громадян”.

«Наша Україна – Народна самооборона» вимагає від Кабінету міністрів України негайно виділити матеріальну компенсацію постраждалим від аварії під Ожидовом. Також, через відсутність в Україні парламенту і відповідно неможливості, згідно з Конституцією, відправляти у відставку міністрів, члени блоку закликають прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА відсторонити міністрів М.РУДЬКОВСЬКОГО та Н.ШУФРИЧА від виконання обов’язків на час розслідування причин катастрофи на Львівщині.