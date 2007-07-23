Азаров у Москві поскаржився на українську опозицію

Політична криза в Україні продовжується через протизаконні дії опозиції. Таку думку висловив перший віце-прем`єр, міністр фінансів України Микола Азаров сьогодні в Москві.

"Сказати, що політична криза минула, я не можу. Політична ситуація складна через протизаконні дії політичних сил, що опонують нам", - сказав М.Азаров. За його словами, Кабінет міністрів зробив все від нього залежне, щоб знівелювати наслідки дій політичної кризи на економіку. При цьому М.Азаров зазначив, що уряду максимально вдалося знизити ризики.

Говорячи про аварію, що сталася минулого тижня, з займанням рідкого фосфору, М.Азаров підкреслив, що інформація про наслідки катастрофи перебільшена. Він підкреслив, що значною мірою перебільшена інформація стараннями чиновників, які спробували "повісити провину на уряд". М.Азаров повідомив, що робота по ліквідації наслідків аварії продовжується.

РБК-Україна