Бродський погрожує Тимошенко, що змусить її втекти до Англії

Михайло Бродський попереджає лідера БЮТ Юлію Тимошенко, що компромат, яким він володіє, може змусити її емігрувати до Великобританії.

Про це Бродський заявив у коментарях до публікації на "Українській правді" його свідчень у Лондонському арбітражному суді.

"Я багато чого знаю. І якщо Юлія Володимирівна не заспокоїться зі своїм референдумом і іншими підлостями - я таке опублікую, що їй доведеться їхати жити до зятя, в Англію", - сказав Бродський.

Як відомо, Тимошенко виступила з ініціативою провести референдум, де б народ висловився відносно політреформи.