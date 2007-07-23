Бродський погрожує Тимошенко, що змусить її втекти до Англії

14:08, 23 липня 2007
Політика
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Політик просить лідерку БЮТ "заспокоїтися"

Михайло Бродський Михайло Бродський попереджає лідера БЮТ Юлію Тимошенко, що компромат, яким він володіє, може змусити її емігрувати до Великобританії.

Про це Бродський заявив у коментарях до публікації на "Українській правді" його свідчень у Лондонському арбітражному суді.

"Я багато чого знаю. І якщо Юлія Володимирівна не заспокоїться зі своїм референдумом і іншими підлостями - я таке опублікую, що їй доведеться їхати жити до зятя, в Англію", - сказав Бродський.

Як відомо, Тимошенко виступила з ініціативою провести референдум, де б народ висловився відносно політреформи.

 

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