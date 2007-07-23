Цушко з головою поринув у роботу

Сьогодні, 23 липня, міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО приступив до виконання службових обов’язків.

Яку повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, вранці В.ЦУШКО провів робочу зустріч із заступниками міністра, а о 9-й годині очолив традиційну оперативну нараду з начальниками служб та підрозділів центрального апарату МВС.

В.ЦУШКО нині проводить робочі зустрічі з керівниками МВС з поточних питань життєдіяльності міліцейського відомства.

У робочому графіку міністра передбачена участь у засіданні Кабінету міністрів України.

В подальшому В.ЦУШКО планує разом з родиною відбути у планову відпустку.

Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доставлено до німецької клініки.

21 липня стало відомо, що В.ЦУШКО повернувся до України.