Шибко розповів, чого побоюється Цушко

У Цушка гарний настрій, а побоювання він має тільки щодо свого здоров’я. Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН сказав член СПУ, народний депутат 5 скликання Віталій Шибко. На запитання журналіста "Чи буде педалюватися завершення справи Цушка?" він зокрема сказав:

"А хіба справа перебуває десь на розгляді у суді, щоб її педалювати? Якщо політизувати тему, то знайдуться люди, які захотіли б дестабілізувати ситуацію. Є певна ситуація у країні, і комусь може вигідно руйнувати правопорядок, порушуючи справу проти міністра внутрішніх справ. Щодо справи Цушка у перспективі, то це, на жаль, буде залежати від результатів виборів. Не йдеться про верховенство права у країні. Якщо після виборів переможуть сили, які називають себе “опозицією”, то я не виключаю, що справу знову буде витягнути на світ. Я спілкувався із Василем Цушком після його приїзду, у нього гарний настрій. І я не відчував у нього ніяких побоювань, окрім побоювань за своє здоров’я. Все-таки у нього була важка операція, і йому слід буде витримати важкий режим передвиборчої кампанії. На сьогоднішній день тут накладаються три теми: чисто політична, партійна, міліцейська. Цушко ще не заявив про свою участь у кампанії, бо це партійне питання, яке ще не вирішене. Він не може робити гучні заяви про свою участь у компанії, бо спочатку хоче взнати, що думає його партійна організація. І не виключено, що парторганізація захоче, щоб він залишався міністром. Враховуючи ймовірність фальсифікацій, ми не знаємо, чи зможе ймовірний наступник Цушка на час виборчої кампанії залишатися у правовому полі та боротися за чистоту виборів".